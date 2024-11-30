Як ситуація у Сирії вплине на війну в Україні: прогноз експерта

Керівник Центру військово-правових досліджень розповів, що буде далі у Сирії та Україні

Після взяття сирійськими повстанцями Алеппо російський президент навряд чи допомагатиме сирійському лідеру Башару Асаду у війні у Сирії, оскільки Дамаск не допоміг Москві у війні проти України.

Про це в інтерв’ю програмі "Зараз" на YouTube-каналі "Телеграфа" розповів військово-політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зазначив, що у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну та зазнала перших серйозних втрат під Києвом, Кремль почав залучати на свій бік найманців із різних країн, у тому числі Сирії, Лівану та Лівії.

До найманців мали увійти представники ліванської "Хезболли", сирійці, а також військовослужбовці афганської армії, які втекли від талібів в Іран. Загалом Росія планувала набрати 16 000 осіб.

З цих 16 тисяч було зафіксовано від 1000 до 1200 людей, які реально приїхали. Когось із них бачили під Маріуполем у перші дні боїв, а дехто навіть намагався під виглядом біженців прорвати білорусько-польський кордон.

Хоча Росія виступала гарантом безпеки режиму Асада, наразі умови змінилися.

"По-перше, Росія звернула всю свою увагу на війну проти України. По-друге, більшість сил авіації та всіх засобів сконцентровані тут. По-третє, сили, які протистоять Асаду, відчули вікно можливостей і користуються слабкістю Путіна", — заявив Мусієнко.

Він зазначив, що Путін настільки одержимий ідеєю знищення України, що не звертає уваги на внутрішні проблеми у Росії. Це призвело до повстань в’язнів-мусульман у російських в’язницях.

Також Путін фактично втрачає важелі свого впливу в країнах ОДКБ. Наприклад, очільник уряду Вірменії Нікол Пашинян критикує російське керівництво, яке не заступилося за Єреван у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

"Пашинян відверто критикує ОДКБ, а Путін у Казахстані розповідав про "Орєшнік". Тобто він втрачає вплив на Вірменію, на деякі регіони Закавказзя, але на превеликий жаль все ж таки виграє в Грузії, поки що. Водночас він втрачає вплив на Сирії. А цим користуються Туреччина та інші зовнішньополітичні гравці", — заявив Мусієнко.

Експерт зазначив, що Росія не може одночасно воювати на два фронти – в Україні та Сирії. Водночас, Кремль намагатиметься задіяти свої ресурси в інших країнах.

"Ну, наприклад, зніме якийсь контингент з Малі, або "Африканський корпус". Але я не думаю, що когось вони зараз заберуть з війни проти України. Але я не думаю, що когось вони зараз заберуть з війни проти України. Все ж таки будуть намагатися просити або Іран, або власними силами впоратися", — зазначив аналітик.

Він додав: якщо Росія наважиться остаточно вийти з участі у сирійській війні, для неї це буде набагато гірше, ніж виведення військ США з Афганістану у 2021 році. Тоді Путін висміював Байдена за "програш", а тепер увесь світ сміятиметься з Путіна та Росії.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський назвав Володимира Путіна "вбивцею та терористом".