"Створить хаос": Нетаньяху обговорив з розвідкою ситуацію з режимом Асада в Сирії

Нетаньяху намагаються переконати в тому, що падіння режиму Асада створить загрозу вже безпосередньо Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху на тлі розвалу армії режиму Башара Асада в Сирії провів термінові консультації з ключовими офіцерами та спеціалістами ізраїльської розвідки. Обговорювався можливий крах режиму Асада через наступ опозиційних сил та загрози, які це може спричинити для Ізраїля.

Про це повідомило ізраїльське видання The Times of Israel. Зазначається, що активний наступ повстанців в Сирії нібито обіцяє Ізраїлю лише короткострокові вигоди та потенційні великі проблеми у майбутньому.

Серед плюсів ситуації – те, що побудована Іраном інфраструктура в Сирії зараз переважним чином захоплена, або сильно постраждала. Проіранська "Хезболла" зараз переключить усі доступні сили на Сирію та спробу захистити режим Асада. Таку оцінку дали офіцери та спеціалісти розвідувальних служб Ізраїля, зазначивши, що свобода операцій зі зниження бойового потенціалу "Хезболли" у Лівані, які проводить ЦАХАЛ, значно розшириться.

Але серед мінусів розвідка називає нібито хаос, який може початися після падіння режиму Асада в Сирії. Нетаньяху, пише видання, намагаються переконати в тому, що це створить загрозу вже безпосередньо Ізраїлю.

"Керівники розвідки зазначили, що останні події здаються позитивними. Але вони попередили, що крах режиму Асада, найімовірніше, створить хаос, у якому виникнуть військові загрози Ізраїлю", – відзначає видання.

Нагадаємо, що сирійська армія режиму Башара Асада та опозиційні угруповання, які припинили зіткнення після угоди про припинення вогню, підписаної в Сирії в березні 2020 року, знову вступили в період конфлікту після масштабних атак угруповання "Хаят Тахрір Аль Шам". Повстанці за три дні взяли під контроль 550 кв. км та 70 населених пунктів в Алеппо та Ідлібі.

У ніч на 30 листопада 2024 року літаки Повітряно-космічних сил Росії завдали удару по сирійському місту Алеппо, яке перейшло під контроль повстанців. Це сталося вперше із 2016 року.