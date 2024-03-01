Спробували зберегти обличчя: Пєсков прокоментував слова Карлсона про "тупість" Путіна

Він іноземець і просто не усі розуміє

Скандальні слова американського журналіста Такера Карлсона про те, що денацифікація це "найтупіша річ", яку він чув від диктатора Володимира Путіна, вже дійшли до Кремля. Адже прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що американець, багато чого не розуміє, але – слухає.

Про це пише російський "Интерфакс". Він акцентує на іноземному походженню Карлсона та його не розумінні російської культури й менталітету.

"Такер Карлсон американський журналіст. У нього свій світогляд. З дуже багатьма речами, які є у нас у країні, він категорично не згоден. Сам той факт, що він брав інтерв'ю у Путіна, не означає, що хтось намагався його навернути у свою віру",- зауважив Пєсков.

За його словами, ніхто не мав наміру схили журналіста у якусь сторону або переконати у чомусь.

"Чим він відрізняється вигідно від інших — це своїм бажанням слухати різні точки зору і доводити їх до своїх слухачів і глядачів", — сказав Пєсков.

На його думку, попри американське походження, журналіст вміє слухати, хоча не все розуміє. Саме цим він вирізняється з поміж інших західних журналістів.

Нагадаємо, що напочатку лютого американський пропагандист Такер Карлсон узяв інтерв’ю у російського диктатора Володимира Путіна. У ньому найбільше уваги приділяли війні з Україною, та власній інтерпретації історичних подій президентом РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що в США прокоментували ядерні погрози Путіна.