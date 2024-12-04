Минуло 7 років, а Меркель досі боїться собаку Путіна

Меркель каже, що Путін намацував ґрунт

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель розповіла про резонансний епізод з лабрадором президента Росії Володимира Путіна, що стався під час зустрічі 2007 року в Сочі.

У відвертому інтерв'ю телеканалу CNN вона сказала, що вважає цей випадок "демонстрацією сили".

Політик зазначила, що до їхньої першої зустрічі її радник Крістоф Хойсген спеціально попередив російську сторону про її небажання контактувати з собаками. Однак під час перемовин у залу несподівано забіг лабрадор на ім'я Коні.

За словами Меркель, цей епізод був свідомою демонстрацією психологічного тиску. Вона припустила, що Путін навмисно створив таку ситуацію, аби перевірити її витримку та реакцію.

Нещодавно російський президент Володимир Путін попросив вибачення за цей інцидент. Він заявляв, що просто не знав про страх жінки перед собаками. Путін також запевнив, що у разі майбутніх зустрічей такого більше не трапиться. Ангела Меркель, утім, каже, що метою цього було "промацування ґрунту, наскільки вона стійка людина".

Також раніше "Телеграф" писав, що Пєсков образився на мемуари Меркель і заявив, що Путіна обдурили. За його словами, попередні плани на тривалу співпрацю не реалізувалися через принципові розбіжності.