Лавров заявив, що Росія не нападала на Україну (відео)

Він згадав про удари по РФ далекобійною зброєю

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив із черговою цинічною заявою про війну РФ проти України. Він заявив, що це США нібито напали на Росію руками "українського режиму".

Про це він сказав на пресконференції глава МЗС, пишуть російські ЗМІ. Лавров заявив, що США допомагають Україні обстрілювати територію РФ далекобійними озброєннями.

"Ми взагалі не хочемо ні на кого нападати. Наразі США напали на нас руками українського режиму і ведуть проти нас війну силами українських неонацистів, озброюють їх, допомагають їм обстрілювати нашу територію далекобійними озброєннями", – сказав глава МЗС РФ.

Лавров заявив, що США нібито безпосередньо беруть участь у підготовці таких обстрілів. За його словами, у РФ нібито не було іншого виходу, крім нападу на Україну.

"Президент Путін неодноразово говорив, що нам не залишили іншого виходу, окрім як розпочати спеціальну військову операцію. Вони ж [Захід] це дуже давно просували, перетворюючи Україну на плацдарм для створення загроз Російської Федерації", — сказав глава МЗС РФ.

Нагадаємо, Лавров розкритикував Формулу миру та План перемоги президента України Володимира Зеленського. При цьому він не соромився у виразах.