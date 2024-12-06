Українців закликають негайно покинути Сирію

Ситуація розжарюється дедалі більше

На тлі значного загострення військового конфлікту в Сирії Посольство України закликає українців покинути території країни та утриматися від поїздок до неї найближчим часом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України (МЗС).

"У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації в Сирії, Посольство України в Лівані наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Сирії до стабілізації безпекової обстановки, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні, — залишити її територію", — йдеться у повідомленні.

МЗС рекомендує українцям, які все ж вирішили не покидати Сирію, дотримуватись наступних правил безпеки.

Уникати місць масового скупчення людей та акцій протесту. Не залишати місця проживання без нагальної потреби. Завжди мати при собі документи, що посвідчують особу. Дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у Сирії. Розглянути можливість покинути країну.

Нагадаємо, сирійська армія та опозиційні угруповання, які припинили зіткнення після угоди про припинення вогню 2020 року, знову вступили в період конфлікту після масштабних атак угруповання "Хаят Тахрір Аль Шам". Повстанці за перші три дні наступу взяли під контроль 550 кв. км та 70 населених пунктів в провінціях Алеппо та Ідліб. Алеппо теж захоплене опозицією, місто Хама перебуває в напівоточенні, за нього йдуть сильні бої.

Раніше "Телеграф" розповідав, що армія Асада залишила одне з найбільших міст Сирії. Вже відомо, чому воно важливе.