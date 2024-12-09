Одна из самых больших неудач Кремля: в СМИ объяснили влияние падения режима Башара Асада на Россию

Утрата Сирии – часть цены, которую платит российский режим за войну в Украине

Падение режима сирийского вождя Башара Асада стало одной из величайших геополитических неудач главы России Владимира Путина за время его пребывания у власти. Большую роль в этой неудаче сыграла и Украина.

Об этом пишет издание The New York Times. Отмечается, что Россия вместо "творца царей" стала лишь наблюдателем, поскольку ее войска погрязли в войне против Украины, свободных ресурсов у Кремля нет.

Сейчас главный вопрос – сможет ли Кремль заключить соглашение с новым правительством Сирии. Россия хочет сохранить военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу Хмеймим, хотя и потихоньку эвакуирует их. Аналитик Антон Мардасов сказал, что сохранение баз РФ в Сирии кажется маловероятным, поскольку российские силы активно помогали Асаду воевать с оппозиционерами. А директор программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир Юджин Румер сказал, что утрата Сирии – часть цены, которую платит российский режим за войну в Украине.

"Сирия является их единственным настоящим плацдармом на Ближнем Востоке и в Средиземноморье… Какая польза России как партнера, если она не может спасти своего старейшего клиента на Ближнем Востоке от банды вооруженных формирований? Кроме операционной неудачи это также дипломатический и репутационный удар", – сказал он.

Американский чиновник рассказал, что Россия вывела из Сирии много самолетов, чтобы задействовать их в войне против Украины. Российские корабли в Средиземном море оказались не нужны, поскольку в начале вторжения России в Украину Турция закрыла проход в Черное море.

Более того, Сирия, по словам Мардасова, стала курортом для российских войск и генералов, которые оказались слишком тупыми, чтобы воевать в Украине. После мятежа руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его ликвидации в августе 2023 года эта российская группировка, которая была самым боеспособным российским подразделением в Сирии, прекратила свои операции. В сумме все это привело к развалу фронта, падению режима Асада и полной беспомощности россиян.

Отметим, что 8 декабря 54-летнее правление Асадов в Сирии фактически завершилось. Президент Башар Асад покинул страну и бежал в Россию, где Путин дал ему убежище. Сирийская оппозиция, поддерживаемая США и ЕС, получила власть в Сирии. Позже данные о бегстве Асада в Москву прокомментировал пока действующий президент США Джо Байден.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что именно произошло с Башаром Асадом после побега. Дезинформацию о якобы гибели сирийского президента государство-агрессор Россия использовало для прикрытия своей операции по спасению Асада и его семьи.