Знову "всіх переграв"? Путіну пригадали слова про Сирію 7-річну давність (відео)

Глава Кремля вкотре не дотримав свого слова

На тлі повідомлень про падіння режиму Башара Асада в Сирії обговорюють заяву президента Росії Володимира Путіна 7-річної давності. Тоді він виступив перед угрупуванням російських військ у Сирії.

Відео опублікував "Новини. Live". Виступаючи перед військовими, Путін погрожував сирійській опозиції "ударами, яких вони не бачили".

Росіяни тоді облаштовували військові бази у Тартусі та на аеродромі "Хмеймім".

"Тут створено і на постійній основі діятимуть два пункти базування, у Тартусі і тут у Хмеймімі. І якщо терористи знову піднімуть голову, то ми завдамо їм таких ударів, яких вони поки що і не бачили", — заявляв тоді Путін.

Нагадаємо, у неділю, 8 грудня, стало відомо про те, що сирійські повстанці зайшли в Дамаск і оголосили про падіння режиму президента Башара Асада. Останній залишив країну літаком, а прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, яке обере народ.

Також ми повідомляли про те, що президент Сирії Башар Асад разом з сім’єю покинув столицю.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на територію Сирії увійшли ізраїльські танки.