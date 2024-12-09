"У нас особливі стосунки": Ердоган насмішив заявою про себе та Путіна

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на тлі падіння режиму Башара Асада в Сирії заявив, що у світі, мовляв, залишилося тільки два "найдосвідченіші політичні лідери". Ними він вважає себе та главу РФ Володимира Путіна, з яким у нього "особливі стосунки".

Про це Ердоган сказав в інтервʼю турецькому TRT Haber. На його думку, причина такого "досвіду" в тому, що обидва стали у своїх країнах незмінними політичними керівниками.

"Є два найдосвідченіших політичних лідери. Один — путін, і я. Бо коли ми ставимо одне за одним наше прем’єрство і президентство, то маємо період 15-16 років. Так само і з путіним", — заявив він.

Зазначимо, що у Росії заява Ердогана викликала як обурення, так і сміх. Дуже багато росіян цікавляться, "а як же Олександро Ригорович" (мається на увазі самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко), пишуть, що Дональд Трамп та Кім Чен Ин не погодилися б з турецьким прем'єром. Також росіяни жартують, що Ердоган буде наступним скинутим "великим лідером" після Асада, а також відкрито бажають турецькому лідеру смерті через сирійські події.

Зазначимо, що 8 грудня 54-річне правління Асадів у Сирії фактично завершилось. Президент Башар Асад покинув країну і втік до Росії, де Путін дав йому прихисток. Сирійська опозиція, яку підтримують США та ЄС, отримали владу в Сирії. Пізніше дані про втечу Асада в Москву прокоментував поки ще чинний президент США Джо Байден.

Скинули Асада опозиційні сили, які підтримувала Туреччина. Таким чином, Ердоган став одним з головних вигодонабувачів того, що режим Асада, підтримуваний росіянами та іранцями, розвалився менше ніж за два тижні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про то, що саме сталося з Башаром Асадом після втечі. Дезінформацію про нібито загибель сирійського президента держава-агресор Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку Асада та його сім'ї.