Туреччина готує свій "мирний план" по Україні. Кілька пунктів сподобаються Путіну

Що кажуть про вступ до НАТО

На саміті "Групи двадцяти" (G20) Туреччина планує представити свій "мирний план" щодо замороження війни в України. Президент Реджеп Тайїп Ердоган також готовий до дискусії щодо приєднання нашої держави до НАТО.

Про це повідомляє Bloomberg. Зазначається, що Ердоган наполягає на відкладенні вступу до Альянсу щонайменше на 10 років.

Він вважає, розмови та кроки щодо цього небезпечними, адже вони не допоможуть домовитись з лідером Росії Володимиром Путіним. Один з пунктів замороження війни РФ та України, на його думку, передбачатиме утворення демілітаризованої зони на сході України. Натомість там краще розгорнути міжнародні війська, а Київ отримає військові гарантії. Ці кроки допоможуть і догодити Путіну певною мірою, і компенсувати відкладання вступу до НАТО для України.

За словами неназваних турецьких чиновників, Україні буде важко прийняти цю пропозицію, але це дозволило б забезпечити стабільне припинення вогню. Водночас план може сподобатись тим союзникам Києва, які переймаються через ризик прямого конфлікту НАТО та Росії у разі членства України в Альянсі.

Нагадаємо, що у Плані перемоги президента Володимира Зеленського один з пунктів — членства в НАТО, а також гарантії безпеки в питанні захисту до вступу. Проте наразі Туреччина намагається відтермінувати це.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами польського міністра, Україна не отримає запрошення на вступ до НАТО у 2025 році і на це є вагома причина.