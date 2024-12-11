Повстанці в Сирії спалили могилу батька Асада (кадри)

Хафез Асад правив Сирією 29 років до своєї смерті

Сирійські повстанці знищили могилу Хафеза Асада, колишнього президента країни. Його син і наступник Башар був повалений і втік з родиною до Росії.

Про це повідомляє BBC. Могила розташована в місті Кардаха на північному заході Сирії (провінція Латакія). Там Хафез Асад народився 1930 року і звідти розпочав свій життєвий та професійний шлях. Там же й був похований: разом із ним останній притулок знайшов старший брат Башара Асада Басіль.

Він був ймовірним наступником свого батька на посаді президента Сирії, але 1994 року Басіль загинув у ДТП. Йому був 31 рік.

Повстанці підпалили усипальницю і саму труну Хафеза Асада. У мережі з’явилися відповідні фотографії.

Ось так виглядала могила Хафеза Асада до 2024 року.

Хафез Асад був президентом Сирії з 1971 по 2000 роки: загалом він залишався на посаді 29 років. Він помер від серцевого нападу у віці 69 років в Дамаску: його син Башар став наступником і залишався президентом Сирії до початку грудня 2024 року, коли його повалила збройна опозиція.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, мережа вибухнула мемами після втечі Асада із Сирії до Путіна. Люди не стримують емоцій.