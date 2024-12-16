В Беларуси захотели себе место за столом "мирных переговоров" по войне в Украине

Там добавили, что "Беларусь как никто другой заинтересована в мирном урегулировании конфликта в Украине"

В министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что договоренности по урегулированию развязанной Россией войны в Украине должны учитывать и интересы этой страны. Там добавили, что также претендуют на "место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся".

"Мы с самого начала заявляли, что претендуем на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся. Для нас важно получить гарантии нашей собственной безопасности. Финальные договоренности должны обязательно учитывать, в частности, интересы белорусской стороны", — заявил замминистра иностранных дел. Юрий Амбразевич на заседании консультативного совета по делам белорусов зарубежья, чьи слова цитирует "Белта".

Он добавил, что "Беларусь как никто другой заинтересована в мирном урегулировании конфликта в Украине". Также Амбразевич заявил, что его страна "заинтересована в скорейшем мирном урегулировании".

Как рассказывал "Телеграф", недавно главы России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились разместить российские ракеты "Орешник" в пределах Республики Беларусь. Просьба разместить российские ракеты на территории Беларуси прозвучала из уст Лукашенко во время визита Путина в Минск. В ответ Путин заявил, что ракеты появятся в Беларуси ближе ко второй половине 2025 года.