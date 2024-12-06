Путін підписав договір з Лукашенком і заявив, що може розмістити "Орєшнік" у Білорусі: терміни

Росія та Білорусь домовилися про розміщення ракет "Орєшнік" на білоруській території

Президенти Росії та Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовилися розмістити російські ракети "Орєшнік" у межах Республіки Білорусь.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Прохання розмістити російські ракети на території Білорусі пролунало з вуст Лукашенка під час візиту Путіна до Мінська.

У відповідь Путін заявив, що ракети з’являться в Білорусі ближче до другої половини 2025 року.

Путін зазначив, що витрати на розміщення "Орєшніка" в Білорусі будуть мінімальними. Контроль за пуском ракет буде покладено на ракетні війська стратегічного призначення російських збройних сил, але визначення цілей буде за Мінськом.

Також Росія та Білорусь підписали договір щодо забезпечення цілісності та недоторканності території та зовнішнього кордону Союзної держави. Володимир Путін заявив, що Кремль готовий задіяти для вирішення цього завдання всі сили та засоби, включаючи російську тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Церемонія підписання договору відбулася після засідання Вищої Державної ради Союзної держави у Мінську.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Росії заявили про наявність у їхньому розпорядженні "суперзброї". Однак навіть у z-спільноті такі повідомлення прийняли з часткою скептицизму.