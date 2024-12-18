Винищувачі США перехопили біля Аляски російські літаки Ту-95 (фото)

З таких літаків росіяни запускають ракети по українських містах

Військові літаки РФ виявили у вівторок, 17 грудня, в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски. Вони не входили до повітряного простору США чи Канади.

Така активність росіян у цій зоні не сприймається як загроза. Про це повідомляє Командування повітряно-космічних сил Північної Америки.

Як зазначили у відомстві, російські літаки діяли у зоні ідентифікації ППО Аляски. Вони залишалися в міжнародному повітряному просторі та не входили до американського чи канадського суверенного повітряного простору.

"Така російська активність в ADIZ на Алясці відбувається регулярно і не розглядається як загроза", – йдеться у публікації.

Водночас самі росіяни розповіли, що біля Аляски літали їхні винищувачі Ту-95МС. Там заявили, що політ ракетоносіїв був плановим.

Нагадаємо, що саме Ту-95МС Росія використовує для масштабних ракетних ударів по території нашої країни.

Раніше повідомлялося, що радари над Україною знову зафіксували загадковий пасажирський літак. За кілька тижнів до цього приблизно в цьому ж районі українці вже повідомляли, що нібито бачили дивний борт на власні очі.