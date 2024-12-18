Истребители США перехватили возле Аляски российские самолеты Ту-95 (фото)

С таких самолетов россияне запускают ракеты по украинским городам

Военные самолеты РФ были обнаружены во вторник, 17 декабря, в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски. Они не входили в воздушное пространство США или Канады.

Такая активность россиян в этой зоне не рассматривается как угроза. Об этом сообщает Командование воздушно-космических сил Северной Америки.

Как отметили в ведомстве, российские самолеты действовали в зоне идентификации ПВО Аляски. Они оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство.

"Такая российская активность в ADIZ на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза", – говорится в публикации.

В то же время сами россияне рассказали, что возле Аляски летали их истребители Ту-95МС. Там заявили, что полет ракетоносителей был плановый.

Напомним, что именно Ту-95МС Россия использует для масштабных ракетных ударов по территории нашей страны.

Ранее сообщалось, что радары над Украиной снова зафиксировали загадочный пассажирский самолет. За несколько недель до этого примерно в этом же районе украинцы уже сообщали, что якобы видели странный борт собственными глазами.