В США літак звалився на трасу і розламався навпіл: епічне відео падіння

Пілот був єдиною людиною на борту літака

У Техасі двомоторний Piper Navajo збив три автомобілі на проїжджій частині та розколовся навпіл по фюзеляжу. Внаслідок цього є постраждалі.

Про це повідомляють медіа у США. За даними Федерального авіаційного управління, двомоторний Piper PA-31 розбився близько 15:00 за місцевим часом.

Поліція повідомила, що до інциденту причетні п'ять осіб. Троє людей отримали поранення несумісні з життям, одна особа перебуває на лікуванні з важкими травмами.

Пілот був єдиною людиною на борту літака.

На відео, отриманому Fox26, видно знищений літак з уламками, розкиданими по дорозі.

За даними FlightAware, літак був у повітрі приблизно п’ять годин до катастрофи та вилетів з регіонального аеропорту Вікторії близько 9:52.

Причина катастрофи невідома, наразі проводять розслідування. На зображеннях з місця події видно, що літак розколовся навпіл, а частина уламків лежить на пошкодженій машині.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія передала Україні тіла загиблих військовополонених, які нібито перебували на борту літака Іл-76, який зазнав катастрофи у Білгородській області у січні цього року. Про це журналістам повідомила уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова.