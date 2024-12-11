Завмер у небі? Над Україною помітили загадковий пасажирський літак із Росії (карта)

Такі дивацтва фіксуються вже не вперше

Вранці 9 грудня у небі над Україною, як виявилося, зафіксували не один загадковий літак. Ще один рейс із Москви нібито перетнув кордон і просто "завис" в одному місці.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24, який відстежує польоти по всьому світу у реальному часі. Його системи зафіксували перетин кордону України російським пасажирським літаком із Стамбула, який летів до Москви. Вказується, що це борт Airbus A321-211 Уральських авіаліній з номером SVR784.

За даними Flightradar24, літак нібито з’явився у повітряному просторі на перетині Харківської та Луганської областей (між селами Новознам’янка та Терни) приблизно об 11:28 (по Києву). При цьому загадковості до цього польоту додали й інші дивацтва. Так, наприклад, на онлайн-карті даного сайту можна побачити, що він ніби завис над одним і тим самим місцем протягом декількох хвилин. А після цього "зник". Наступного разу, коли він фіксувався, він з’явився над Дагестаном. За сотні кілометрів від України.

У мережі є фото цього загадкового борту. Він виглядає так:

Варто зазначити, що 9 грудня цей борт справді виконував рейс Стамбул-Москва. Такі дивні польоти над Україною, повітряний простір якої закрито з 2022 року, фіксуються не вперше. Ймовірно, вони пов’язані зі збоями у роботі навігаційної системи. Деякі експерти пов’язували такі аномалії із роботою російських систем РЕБ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у липні над усією територією України пролетів британський літак Військово-повітряних сил. Він кружляв над країною близько сьомої години.