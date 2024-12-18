"Не було іншого вибору": Сирський розповів, чому довелося атакувати Курщину

Українські військові атакували там, де у росіян було мало солдатів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в нього не було іншого вибору, окрім як провести наступальну операцію на Курському напрямку. Військам довелося діяти швидко, щоб росіяни не змогли розпочати атаки на Харків та Суми.

Наші бійці застали ворога зненацька та вдарили там, де він цього не чекав. Про це Сирський розповів в інтерв'ю виданню Le Monde.

"У мене не було вибору, я повинен був провести цю операцію. Я повинен був одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на всіх фронтах і не допустити відкриття нового фронту на Суми. Тому я вирішив вести наступ там, де ворог мав слабке місце, з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону", — сказав він.

Українські військові атакували там, де росіяни тримали мало солдатів для охорони кордону. Хоча з нашого боку було небагато військ, вони впоралися із завданням.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що після цієї операції росіяни послабили атаки майже на всіх ділянках фронту. За його словами, зараз вони активно наступають лише біля Покровська та Курахового.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що росіяни пішли у наступ. Сирський назвав особливо складні напрямки фронту.