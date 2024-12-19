Воевать ВСУ в Курской области помогает река: СМИ рассказали подробности

Силы обороны Украины умело используют рельеф местности в Курской области России

Украинские военные используют местность в Курской области для отражения атак российских и северокорейских войск. В частности, они превратили реку Псел в естественный барьер.

Об этом сообщает Forbes. Издание отмечает, что войска России и КНДР атаковали бойцов ВСУ в селе Плехово, которое расположено в Суджанском районе неподалеку от реки. Также рядом с селом проходит российско-украинская граница.

Из-за того, что у противника было больше солдат, бойцам ВСУ пришлось отступить. В то же время украинцы не цеплялись за населенный пункт, а отошли на север за реку.

Как отмечает издание, река позволила создать естественный барьер между украинскими войсками с одной стороны и силами РФ и КНДР — с другой стороны.

Река Псел протекает по территории России и Украины: она течет в пределах Курской, Белгородской, Сумской и Полтавской областей. Она является левым притоком реки Днепр и впадает туда в пределах Каменского водохранилища ниже города Кременчуга Полтавской области.

Длина реки — 717 километров, из них 502 километров проходят по территории Украины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, главком ВСУ Александр Сырский рассказал, почему было принято решение атаковать Курскую область.