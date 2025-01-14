Школяр принизив проросійського президента Словаччини Пеллегріні (відео)

Хлопець має чітку позицію щодо президента Словаччини

У Братиславі під час церемонії нагородження школярів, які вибороли медалі на міжнародних олімпіадах, Симон Оманік відмовився потиснути руку проросійському президентові Словаччини Петеру Пеллегріні. При цьому хлопець прикріпив на лацкан свого піджака стрічки у кольорах прапора України.

Вчинок Оманіка здивував усіх присутніх і став для Пеллегріні несподіванкою. Відповідне відео розлетілося по соцмережах.

Під час церемонії нагородження школярів, які вибороли медалі на міжнародних предметних олімпіадах, були присутні міністр освіти Словаччини Томаш Друкер та президент країни Петер Пеллегріні.

Симон Оманік

До Палацу Президента в Братиславі прибуло 35 старшокласників, які приймали нагороди від міністра освіти, тиснули йому руку, а потім обмінювалися рукостисканням із Пеллегріні.

Коли черга дійшла до 19-річного Симона Оманіка, то хлопець упевненим жестом відмовився тиснути руку президентові Словаччини. На кадрах видно, що Пеллегріні не очікував такого повороту подій і відчув себе ніяково.

При цьому хлопець прикріпив на лацкан свого піджака стрічки у кольорах прапора України.

Журналісти поспілкувалися з Симоном і дізналися у нього про причини такого несподіваного та сміливого вчинку. Школяр зазначив, що він вважає Пеллегріні "брехуном", який переміг свого суперника на президентських виборах лише завдяки "маніпуляціям, популізму та наклепу".

Свій вчинок Симон назвав "особистим політичним маніфестом".

Нагадаємо, Петер Пеллегріні — креатура антиукраїнські налаштованого Роберта Фіцо, другого після Орбана найкращого друга російського диктатора Володимира Путіна в Європі.

Пеллегріні обіймав посаду спікера Національного парламенту Словаччини та очолював партію HLAS. У тому ж році він фактично привів до влади проросійську антиєвропейську партію SMER-SD путінського друга Фіцо, створивши коаліцію з нею. В обмін на це Фіцо пообіцяв йому пост президента Словаччини.

У 2024 році Пеллегріні виграв вибори президента Словаччини і в другому турі обійшов проукраїнського кандидата Івана Корчка, якого під час передвиборчої кампанії всіляко демонізував і називав "кандидатом війни".

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