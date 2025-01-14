Парень имеет четкую позицию относительно президента Словакии

В Братиславе во время церемонии награждения школьников, которые завоевали медали на международных олимпиадах, Симон Оманик отказался пожать руку пророссийскому президенту Словакии Петеру Пеллегрини. При этом парень прикрепил на лацкан своего пиджака ленты в цветах флага Украины.

Поступок Оманика удивил всех присутствующих и стал для Пеллегрини полной неожиданностью. Соответствующее видео разлетелось по соцсетям.

Во время церемонии награждения школьников, которые завоевали медали на международных предметных олимпиадах, присутствовали министр образования Словакии Томаш Друкер и президент страны Петер Пеллегрини.

Симон Оманик

Во Дворец Президента в Братиславе прибыло 35 старшеклассников, которые принимали награды от министра образования, жали ему руку, а затем обменивались рукопожатием с Пеллегрини.

Когда очередь дошла до 19-летнего Симона Оманика, то парень уверенным жестом отказался пожимать руку президенту Словакии. На кадрах видно, что Пеллегрини не ожидал такого поворота событий и почувствовал себя неловко.

При этом парень прикрепил на лацкан своего пиджака ленты в цветах флага Украины.

Журналисты пообщались с Симоном и узнали у него о причинах столь неожиданного и смелого поступка. Школьник отметил, что он считает Пеллегрини "обманщиком и лжецом", который победил своего соперника на президентских выборах только благодаря "манипуляциям, популизму и клевете".

Свой поступок Симон назвал "личным политическим манифестом".

Напомним, Петер Пеллегрини — креатура антиукраински настроенного Роберта Фицо, второго после Орбана лучшего друга российского диктатора Владимира Путина в Европе.

Пеллегрини занимал должность спикера Национального парламента Словакии и возглавлял партию HLAS. В том же году он фактически привел к власти пророссийскую антиевропейскую партию SMER-SD путинского друга Фицо, создав с ней коалицию. В обмен на это Фицо пообещал ему пост президента Словакии.

В 2024 году Пеллегрини выиграл выборы президента Словакии и во втором туре обошел проукраинского кандидата Ивана Корчока, которого во время предвыборной кампании всячески демонизировал и называл "кандидатом войны".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пророссийское правительство Венгрии шантажирует Украину членством в ЕС из-за остановки транзита газа.