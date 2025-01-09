В Англії принизили російський прапор: у РФ бісяться

Команда заборонила росіянину носити прапор РФ на іграх

Англійський регбійний клуб "Глостер" заборонив російському регбісту Кирилу Готовцеву носити прапор Росії на формі. До речі, російський триколор забрали з форми росіянина після скарги вболівальників.

Про це повідомляє пресслужба "Глостера" на своєму офіційному сайті. Таким чином, усі регбісти клубу, окрім росіянина, матимуть змогу носити свій прапор на формі.

"Глостер" чудово обізнаний про дискусію у соціальних мережах щодо національного прапора Кирила Готовцева, який з’явився на його домашній футболці під час суботнього матчу Прем’єр-ліги проти "Сейл Шаркс".

Ми, як і раніше, повністю підтримуємо санкції World Rugby 2022 року щодо конфлікту в Україні. Кирило повністю співпрацював з вимогами World Rugby та DCMS на той час і продовжує це робити.

Національний прапор Кирила не з’являтиметься на його футболці відповідно до введених санкцій. Ми розуміємо конотації прапора, про який йдеться, і просимо вибачення за будь-які образи, які це могло викликати", – йдеться у заяві клубу.

У російському сегменті Інтернету відразу заговорили про приниження російського прапора. Користувачі називають свого співвітчизника "терпілою".

Раніше повідомлялося, що захисник англійського "Борнмуту" та збірної України Ілля Забарний відмовився від трансферу до ПСЖ. Річ у тому, що в паризькому суперклубі виступає російський футболіст Матвій Сафонов.