Під ударом російська база? Ізраїль завдав потужних ударів по збройних складах у Сирії (фото та відео)

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявив, що таких потужних ударів не було з 2012 року

У ніч на понеділок, 16 грудня, армія Ізраїлю завдала кількох ударів по складах ракет та зброї в сирійському портовому місті Тартус. Там розташована важлива військово-морська база Росії та судноремонтний завод.

Як повідомляє The Times of Israel, літаки Ізраїлю атакували низку об’єктів у Тартусі та сирійській провінції Латакія. Під ударами були об’єкти, пов’язані з російськими військовими, зокрема база, яку використовували військово-морські сили РФ, а також військовий судноремонтний завод.

"Ізраїльські військові літаки завдали ударів по низці об'єктів, включаючи підрозділи ППО і склади ракет класу "земля-земля", повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, і це були найсильніші удари по прибережному регіону Сирії з 2012 року", — йдеться у статті.

Варто зазначити, що 14 грудня стало відомо, що російський режим, схоже, почав виведення свого військового контингенту з території Сирії. В мережі з'явилося багато відео з колонами російської військової техніки, які прямують у бік порту Тартус в Латакії, де у росіян була військово-морська база. Окрім цього, з'явилися супутникові знімки кораблів та літаків, які беруть участь в евакуації.

Росія розміщувала на базі у сирійському Тартусі зокрема й ракетоносії. Вона допомагала РФ тримати у напрузі весь регіон під час режиму диктатора Башара Асада, який нещодавно було повалено. Після цього ізраїльська армія почала завдавати ударів по військових об'єктах у Сирії. 10 грудня ЦАХАЛ вразив понад 250 цілей, зокрема в Латакії, де знаходяться російські бази. Того ж дня військово-морські сили Ізраїлю знищили військовий флот Сирії.

Нагадаємо, 8 грудня, танки Ізраїльської армії оборони (ЦАХАЛ) перетнули буферну зону та увійшли до Сирії. Це сталося на тлі падіння режиму президента Сирії Башара аль-Асада та взяття Дамаска повстанцями. ЦАХАЛ заявив, що розмістив сили в буферній зоні, щоб забезпечити безпеку громад Голанських висот та громадян Ізраїлю. Ізраїльські військові готуються дати відсіч ймовірним загрозам з боку сирійських повстанців. У ЦАХАЛ наголосили, що Ізраїль не втручається у внутрішні події у Сирії.

Як розповідав "Телеграф", Ізраїль фактично отримав повний контроль над повітряним простором Сирії. Сталось це після того, як майже всі протиповітряні системи були знищені в ході протистояння між режимом Асада та опозиційними військами.