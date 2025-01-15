Заложники вернутся домой: Израиль и ХАМАС достигли соглашения

Сделка предусматривает обмен пленными

Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня. Ради подписания сделки глава МИД Израиля даже досрочно завершил свое европейское турне.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники. В ходе его реализации Израиль выпусти сотни палестинцев, в обмен на возвращение 33 заложников, захваченных в плен во время первой атаки боевиков 7 октября 2023 года.

Также считается, что палестинцам будет разрешено вернуться в северную часть Сектора Газы, а в этот район допустят гуманитарную помощь.

Прекращение огня будет вводиться в три этапа, на реализацию первого из которых уйдет 42 дня.

Информацию о сделке также подтвердил избранный президент США Дональд Трамп, который сообщил, что соглашение по заложникам есть и их скоро освободят.

По данным СМИ правительство Израиля соберет заседание военного кабинета для утверждения сделки в четверг 16 января.

Как сообщалось ранее, 7 октября 2023 года группировка ХАМАС, которая базируется в Секторе Газа, совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, а еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию, заявив, что не остановится до тех пор, пока ХАМАС не будет полностью расформирован.

19 сентября 2024 года Израиль также начал военную операцию против движения "Хезболла" в соседнем Ливане. И спустя некоторое время ликвидировала двух лидеров организации, включая Хасана Насраллу. Этот этап войны был закончен 26 ноября того же года, достижением прекращения огня.

Помимо боевиков в Ливане и Секторе Газа к войне против Израиля присоединились хуситы, из-за чего под обстрел несколько раз попадала территория Йемена.