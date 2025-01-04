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США готують військову допомогу Ізраїлю на 8 млрд доларів. Деталі масштабного пакета

Автор
Олена Руденко
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Автор
Військова допомога США Ізраїлю
Військова допомога США Ізраїлю. Фото Колаж "Телеграфа"

Пакет зброї ще має пройти схвалення комітетами з міжнародних відносин Палати представників і Сенату

Сполучені Штати планують нову військову допомогу Ізраїлю на 8 мільярдів доларів. Державний департамент "неофіційно" направив до Конгресу повідомлення про підготовку контракту, згідно з яким Ізраїль отримає боєприпаси для бойової авіації, винищувачі та ударні вертольоти, а також артилерійські снаряди.

Як повідомляє Axios з посиланням на власні джерела, угода є довгостроковою. Частина боєприпасів може бути поставлена коштом наявних у США запасів, проте на передачу більшої частини піде щонайменше рік.

Пакет зброї для Ізраїлю має пройти схвалення комітетами з міжнародних відносин Палати представників і Сенату. Зокрема до нього увійдуть:

  • ракети AIM-120C-8 AMRAAM класу "повітря-повітря" для винищувачів з метою захисту від повітряних загроз, зокрема від безпілотників;
  • 155-мм артилерійські снаряди і ракети Hellfire AGM-114 для ударних гелікоптерів;
  • бомби малого діаметру, хвостові комплекти JDAM, які перетворюють "німі бомби" на високоточні боєприпаси, 500-фунтові боєголовки і бомбові підривники.

Співрозмовник видання додав, що Держдепартамент назвав Конгресу цілі передачі озброєння Ізраїлю. Йдеться про "підтримку довгострокової безпеки Ізраїлю шляхом поповнення запасів критично важливих боєприпасів і засобів протиповітряної оборони".

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці грудня Ізраїль масовано ударив по Ємену у відповідь на неодноразові атаки хуситів. Авіаударів зазнала низка міст.

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#США #Ізраїль #Військова допомога