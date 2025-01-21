Не може диктувати свої умови: Орбан назвав, яка роль в України зараз

Орбан на прессконференції озвучив багато слів, які стосуються україно-угорських стосунків

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан знову різко висловився щодо України під час візиту до Братислави. У заяві після переговорів зі словацьким колегою Робертом Фіцо він наголосив на необхідності поваги до позиції країн Центральної Європи з боку Києва.

Орбан підкреслив членство Угорщини та Словаччини в Європейському Союзі, тоді як Україна залишається лише кандидатом на вступ. Його слова цитує Іndex.hu.

"Київ не має права диктувати умови Братиславі та Будапешту. Ми готові поважати їх, але вимагаємо такого ж ставлення у відповідь", – заявив угорський прем'єр.

"Тому якщо Україна хоче собі добра, то врегулюйте відносини зі Словаччиною, врегулюйте відносини з Угорщиною, виявляйте повагу і поводьтеся так, як має поводитися кандидат в ЄС", — сказав він.

Крім того, Орбан заявив, що вступ України в ЄС знищить Угорщину. Річ у тім, що, за словами угорського президента, Євросоюз не має грошей, щоб поглинути Україну.

Орбан також прокоментував рішення України про припинення транзиту російського газу з 2025 року. За його словами, це рішення створює загрози для всього регіону, включно з Угорщиною та Словаччиною.

"Якщо українська сторона продовжить агресивну та ворожу поведінку, вона програє. Ми врешті-решт розсердимося і дамо відсіч", – наголосив Орбан під час пресконференції.

Крім того, на своїй сторінці у Фейсбуці Орбан написав: "Наші фермери будуть знищені, якщо брюссельські бюрократи пустять українську сільськгосппродукцію на ринок Євросоюзу. Це погано для Угорщини і погано для Словаччини. Про це не може бути й слова!"

Також раніше "Телеграф" писав, що Україна запропонувала посісти місце Угорщини в ЄС та НАТО, якщо Орбан так прагне в обійми Путіна. Угорщина продовжує звинувачувати Україну у зупинці транзиту російського газу.