Не может диктовать свои условия: Орбан назвал, какая роль в Украине сейчас

Орбан на пресс-конференции озвучил много слов, касающихся украино-венгерских отношений

Премьер Венгрии Виктор Орбан снова резко высказался в отношении Украины во время визита в Братиславу. В заявлении после переговоров со словацким коллегой Робертом Фицо он отметил необходимость уважения позиции стран Центральной Европы со стороны Киева.

Орбан подчеркнул членство Венгрии и Словакии в Европейском Союзе, в то время как Украина остается только кандидатом на вступление. Его слова цитирует Index.hu.

"Киев не имеет права диктовать условия Братиславе и Будапешту. Мы готовы уважать их, но требуем такого же ответного ответа", – заявил венгерский премьер.

"Поэтому если Украина хочет себе добра, то урегулируйте отношения со Словакией, урегулируйте отношения с Венгрией, проявляйте уважение и ведите себя так, как должен вести себя кандидат в ЕС", — сказал он.

Кроме того, Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС уничтожит Венгрию. Дело в том, что, по словам венгерского президента, у Евросоюза нет денег, чтобы поглотить Украину.

Орбан также прокомментировал решение Украины о прекращении транзита российского газа с 2025 года. По его словам, это решение создает угрозы для всего региона, включая Венгрию и Словакию.

"Если украинская сторона продолжит агрессивное и враждебное поведение, она проиграет. Мы в конце концов разозлимся и дадим отпор", — подчеркнул Орбан во время пресс-конференции.

Кроме того, на своей странице в Фейсбуке Орбан написал : "Наши фермеры будут уничтожены, если брюссельские бюрократы пустят украинскую сельскую продукцию на рынок Евросоюза. Это плохо для Венгрии и плохо для Словакии. Об этом не может быть и слова!"

Также ранее "Телеграф" писал, что Украина предложила занять место Венгрии в ЕС и НАТО, если Орбан так стремится в объятия Путина. Венгрия продолжает винить Украину в остановке транзита российского газа.