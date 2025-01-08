Україна запропонувала посісти місце Угорщини в ЄС та НАТО, якщо Орбан так прагне в обійми Путіна

Угорщина продовжує звинувачувати Україну у зупинці транзиту російського газу

Україна готова посісти вільне місце в ЄС і НАТО, якщо Угорщина вирішить звільнити його, обравши натомість членство в СНД чи ОДКБ. Таку заяву зробило міністерство закордонних справ України.

Так відомство відреагувало на звинувачення міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, що Україна нібито поставила Європейський Союз у скрутне економічне становище, припинивши транзит російського газу. Через це, заявив він, конкурентоспроможність ЄС останнім часом різко погіршилася.

У МЗС України наголосили, що єдиною причиною проблем на енергетичному ринку Європи завжди була Росія. Кремль десятиріччями використовував енергію як зброю, шантажуючи європейські уряди та підриваючи енергетичну безпеку.

"З початком повномасштабної агресії проти України Росія стала екзистенційною загрозою для стабільності та миру на європейському континенті. Як наслідок, ера залежності Європи від російських енергоносіїв добігає кінця", — йдеться в заяві.

Зазначається, що Єврокомісія та європейські уряди успішно працюють разом задля диверсифікації джерел постачання та збільшення енергетичної незалежності. Всі європейські країни змогли знайти можливість забезпечити свою економіку та жителів альтернативними енергоносіями зі США та Близького Сходу.

"Лише дві з двадцяти семи країн ЄС не впоралися з цим завданням, а тепер намагаються перекласти свої проблеми з хворої голови на здорову. Крім того, намагаючись всупереч здоровому глузду зберегти залежність від Росії, вони також фактично перешкоджають доступу на європейський ринок енергоресурсів від США та інших партнерів", — заявили у МЗС.

Там додали, що якщо в пріоритетах Угорщини посилення Росії, а не Євросоюзу та країн НАТО, то це варто визнати відверто. Там також дали рекомендацію цій країні, яка постійно заявляє про своє бажання бути миротворцем між УКраїною та Росією.

"Якщо для угорської сторони в пріоритеті посилення Росії, а не ЄС і США, то слід відверто це визнати. Україна буде готова зайняти вільне місце в ЄС і НАТО, якщо Угорщина вирішить звільнити його на користь членства в СНД чи ОДКБ. Якщо ж Угорщина дійсно хоче допомогти припинити війну, варто почати з того, щоб не руйнувати єдність в ЄС, і натомість зміцнювати енергетичну безпеку та незалежність власної країни та громадян разом із рештою Європи та США", — наголосили у відомстві.

Для довідки: СНД — це Співдружність Незалежних Держав на чолі з Росією. Окрім неї туди входять Білорусь, Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан та Узбекистан. ОДКБ — це Організація договору про колективну безпеку, військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Вірменія призупинила свою участь там у 2024 році.

Як розповідав "Телеграф", 1 січня, Польща на пів року очолить Європейський Союз, замінивши на цьому посту Угорщину. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що головування Польщі у ЄС у такий складний момент історії є "щастям для Європи".