Знову Орбан: Угорщина може заблокувати продовження санкцій ЄС проти Росії

Орбан неодноразово намагався блокувати ініціативи, спрямовані на посилення санкцій

Через проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Європейський Союз може не продовжити санкції проти Росії. Орбан вже встиг заявити європейським лідерам, що він, мовляв, "не готовий" підтримувати продовження санкцій до моменту, поки не пройде інавгурація президента США Дональда Трампа у січні 2025 року.

Про це повідомляє Bloomberg. Видання нагадує, що санкції проти РФ повинні бути продовжені до кінця січня 2025 року, проте через застарілу та вразливу європейську систему прийняття рішень для цього потрібні голоси усіх 27 країн-членів ЄС, що дає Орбану можливість шантажувати інші країни накладанням вето.

При цьому рішення щодо продовження санкцій зазвичай є рутинним, проте шантаж Орбана може несподівано значно ускладнити процес продовження. Це відбувається на тлі занепокоєння тим, що новообраний президент Дональд Трамп може укласти угоду з російським правителем Володимиром Путіним, здавши йому Україну. Також Трамп неодноразово у своїх виступах заявляв, що змінить політику щодо Росії, що потенційно може вплинути на позицію ЄС щодо санкцій.

Зараз Європейський Союз та чинна адміністрація США працюють над посиленням санкційного тиску на РФ, проте Орбан неодноразово намагався блокувати ініціативи, спрямовані на посилення санкцій, або на підтримку України. Якщо ЄС не зробить щось, то Орбан може стати ключовою фігурою, яка буде визначати курс санкційної політики ЄС та диктувати Євросоюзу свою волю.

Раніше ми повідомляли, що Угорщина запропонувала на зустрічі глав країн МЗС країн ЄС ідею "різдвяного перемир’я". Втім, ніхто, крім Словаччини, її не підтримав. Як стверджує голова угорської дипломатії Петер Сійярто, ідею також не підтримав його український колега Андрій Сибіга.

18 грудня Орбан відповів на критику президента України Володимира Зеленського щодо його заяв про "перемир’я". Угорський лідер заявив, що Будапешт не реагуватиме на "провокації", і наголосив на відповідальності України. У відповідь в Офісі президента заявили, що Орбан – це "настирливий гонець від Путіна".