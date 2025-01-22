Росія готова до діалогу з Дональдом Трампом щодо України, але лише на умовах "рівноправності" та без жодних поступок у своїх національних інтересах

Росія виходитиме з реальних ініціатив президента США Дональда Трампа щодо України. Депутати міркують, на яких умовах нова адміністрація у Вашингтоні пропонуватиме "угоди"

Про це сказав голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький. Його слова наводить пропагандистське видання РИА Новости.

"Росія не збирається ні на йоту жертвувати своїми національними інтересами і йти в цих питаннях на поступки. Президент Володимир Путін підтвердив готовність до діалогу, але діалогу взаємоповажного і рівноправного. Необхідні юридичні гарантії усунення першопричин конфлікту, а значить нові стійкі контури безпеки в Європі", — сказав депутат.

Парламентарій вважає, що Трамп поки що декларує свої наміри, серед яких є і розморожування контактів із Москвою, однак водночас він не пропонує жодної конкретики щодо виходу з кризи в Україні.

Слуцький також задався питанням, на яких умовах нова адміністрація у Вашингтоні пропонуватиме "угоди".

Що передувало

Президент США Дональд Трамп закликав Росію укласти угоду щодо завершення її війни проти України. Інакше він пригрозив вживанням економічних заходів.

При цьому він повідомив, що не хоче шкодити Росії, любить російський народ і має добрі стосунки з Володимиром Путіним.

Трамп також додав, що Москва допомогла США виграти Другу світову війну, втративши при цьому 60 мільйонів життів. Роль України в цьому він не згадав. Яку послугу Дональд Трамп хоче зробити Володимиру Путіну — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.