Трампа відшили: подивіться, як йому відповіли у Данії щодо Гренландії (відео)

Після емоційного виступу з трибуни заяви євродепутат отримав догану від голови Європарламенту за порушення регламенту

Ультраправий депутат Європарламенту від Данії Андерс Вістен різко відреагував на висловлювання президента США Дональда Трампа про Гренландію. Данець відкритим текстом відшив Трампа, пояснивши, що відповідає йому словами, які той розуміє.

За це Вістен отримав догану від спікера Європарламенту. Про це повідомив УНІАН.

"Гренландія була данською протягом 800 років, що вдвічі перевищує час існування США. Вона є невід'ємною частиною нашої країни і не продається. Дозвольте мені висловити це словами, які ви розумієте: містере Трамп, від'ї*ітся", — сказав він.

Після емоційного виступу з трибуни заяви євродепутат отримав догану від голови Європарламенту за порушення регламенту. Ймовірно, йому доведеться сплатити штраф. Вістена попередили, що такі висловлювання в залі засідань неприпустимі та матимуть наслідки, "хоч би як ми тут ставилися до пана Трампа".

Раніше "Телеграф" писав, чому Трамп поклав око на Канаду та Гренландію. Жителі Гренландії просили Дональда Трампа купити острів. Вони записали відео.