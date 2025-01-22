Перемога має бути за Трампом: Зеленський висловився з приводу миротворчих військ в Україні

Завершення війни має стати перемогою Трампа, а не Путіна, заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які ефективні миротворчі сили, розгорнуті в Україні, мають включати, зокрема, війська США.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству Bloomberg. За словами Зеленського, у країн Європи сьогодні недостатньо військ для того, щоб стримати Росію та Володимира Путіна від подальшої ескалації ситуації.

"Ця миротворча місія не може бути без Сполучених Штатів. Навіть якщо деякі європейські друзі думають, що це можливо, ні, цього не може бути. Ніхто не ризикуватиме без Сполучених Штатів", — заявив Зеленський.

Зеленський робить все можливе, щоб позиція України на міжнародній арені не залишилася непоміченою. Президент України вважає, що крім Трампа Путіна може змусити піти на укладення мирної угоди Сі Цзіньпін.

"Я думаю, що немає іншого союзника, який справді міг би це зробити. Економіка Росії дуже залежить від Китаю. Водночас Україна хоче знати до перемовин, які гарантії безпеки нам можуть надати", — заявив Зеленський.

Як повідомляв "Телеграф", президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорюють можливість відправки військовослужбовців своїх країн в Україну, як миротворчий контингент. Такий сценарій Париж і Лондон розглядають після потенційної угоди між Києвом та Москвою про припинення бойових дій.