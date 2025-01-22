Россия готова к диалогу с Дональдом Трампом по Украине, но только на условиях "равноправия" и без всяких уступок в своих национальных интересах

Россия будет исходить из реальных инициатив президента США Дональда Трампа по Украине. Депутаты рассуждают, на каких условиях новая администрация в Вашингтоне будет предлагать "соглашения".

Об этом сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводит пропагандистское издание РИА Новости.

"Россия не собирается ни на йоту жертвовать своими национальными интересами и идти в этих вопросах на уступки. Президент Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу, но диалогу взаимоуважительного и равноправного. Необходимы юридические гарантии устранения первопричин конфликта, а значит новые устойчивые контуры безопасности в Европе", – сказал депутат.

Парламентарий считает, что Трамп пока декларирует свои намерения, среди которых есть и размораживание контактов с Москвой, однако в то же время он не предлагает никакой конкретики по выходу из кризиса в Украине.

Слуцкий также задался вопросом, на каких условиях новая администрация в Вашингтоне будет предлагать "соглашения".

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп призвал Россию заключить соглашение по завершению ее войны против Украины. Иначе он пригрозил принятием экономических мер.

При этом он сообщил, что не хочет вредить России, любит русский народ и имеет хорошие отношения с Владимиром Путиным.

Трамп также добавил, что Москва помогла США выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом 60 миллионов жизней. Роль Украины в этом он не упомянул. Какую услугу Дональд Трамп хочет оказать Владимиру Путину – читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.