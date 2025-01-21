Трампу доведеться попітніти? Путін надіслав сигнал новому президенту США – ЗМІ

Путін заявив, що "боротиметься за інтереси Росії"

Президент Росії Володимир Путін в очікуванні переговорів демонструє своєму американському колезі Дональду Трампу, що Москві вистачить ресурсів перемогти Україну та Захід, який її підтримує.

Глава Кремля підтвердив, що продовжить відстоювати інтереси Росії, як він їх розуміє. Про це пише The New York Times.

У матеріалі йдеться про те, що напередодні будь-яких потенційних переговорів Путін дає зрозуміти, що він буде жорстким переговорником. Також він переконаний, що Росія має достатньо ресурсів, щоб пережити Україну та Захід, попри економічні санкції.

У понеділок, 20 січня, під час привітання Дональда Трампа з інавгурацією та вступом на посаду глава Кремля заявив про бажання розпочати переговори щодо ситуації в Україні. При цьому він повторив, що Москва прагне "довгострокового миру", а не "короткочасного припинення вогню", і додав, що він "боротиметься за інтереси Росії".

Видання нагадує, що Кремль визначив ці інтереси як гарантію того, що Україна ніколи не приєднається до НАТО та інших обмежень ролі Заходу у Східній Європі. Путін також ясно дав зрозуміти, що він наполягатиме на збереженні всіх територій, які захопила Росія.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про готовність завершити війну в Україні. За його словами, першим кроком стане розмова з лідером Росії Володимиром Путіним. Глава Білого дому впевнений, що Путін має вагомі причини закінчити війну.