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"Буде тільки гірше": Трамп пригрозив Путіну через Україну

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Володимир Путін та Дональд Трамп Новина оновлена 22 січня 2025, 19:03
Володимир Путін та Дональд Трамп

Президент США звернувся до Росії

Президент США Дональд Трамп закликав Росію укласти угоду щодо завершення її війни проти України. Інакше він пригрозив вживанням економічних заходів.

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth. При цьому він повідомив, що не хоче шкодити Росії, любить російський народ і має добрі стосунки з Володимиром Путіним.

Трамп також додав, що Москва допомогла США виграти Другу світову війну, втративши при цьому 60 мільйонів життів. Роль України в цьому він не згадав.

За його словами, він хоче зробити Росії та Путіну "велику послугу" пропонуючи угоду щодо завершення війни та додав, що російська економіка руйнується.

"Заспокойтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Вона буде тільки гіршою. Якщо ми не укладемо "угоду", незабаром у мене не залишиться іншого вибору, крім як встановити високі податки, мита та санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та різним іншим країнам-учасницям", — написав Трамп.

Президент США знову повторив свої слова про те, що війна ніколи б не почалася, якби він був президентом, а також закликав закінчити війну.

"Ми можемо зробити це легким шляхом або важким шляхом — і легкий шлях завжди кращий. Настав час "укласти угоду". Більше жодного життя не повинно бути втрачено!", — додав він.

Як повідомлялося раніше, кандидат політичних наук Микола Капітоненко розповів "Телеграфу", що Трамп хоче зробити Росію нейтральною або перетягнути на свій бік у майбутньому протистоянні між США та Китаєм.

Теги:
#Україна #США #Росія #Володимир Путін #Дональд Трамп