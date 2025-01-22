"Путін це розуміє": Зеленський висловився про позицію України у перемовинах після приходу Трампа

Український лідер також розповів, коли в Україні відбудуться вибори

У середу, 22 січня, президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі дав інтерв'ю виданню Bloomberg. Він сказав, що контингент західних союзників на території України обов’язково потребує участі США.

Президент також повторив, що для початку справедливого діалогу росіяни мають повернутися до кордонів 2022 року. "Телеграф" зібрав основні заяви українського лідера, які він зробив у бесіді з журналістом.

Зеленський вважає, що потенційний контингент західних союзників на території України у рамках гарантій безпеки обов’язково потребує участі США.

"Це неможливо без Сполучених Штатів… Навіть якщо деякі наші європейські друзі думають, що це реально – ні. Ніхто не ризикуватиме без США", – сказав він.

Очільник держави висловився щодо закінчення війни. На його думку, терміни мають велике значення, бо люди продовжують гинуть кожного дня, але якість важливіша.

"Чесно кажучи, для мене важлива якість, а не терміни", — заявив Зеленський.

Він також додав, що важливо досягти стабільного миру для України.

"Я говорив Трампу, що Україна як ніхто хоче закінчити війну і ми готові йти на це. Але в сильній позиції", — пояснив український лідер.

За його словами, ніхто не може примусити Україну юридично визнати окуповані території російськими.

"Цього ніколи не станеться. Я впевнений, що Путін також це розуміє", – додав Зеленський.

Він також виразив упевненість у тому, що Російська Федерація неспроможна окупувати Україну.

"РФ повинна як мінімум повернутись до кордонів 2022. Це була б справедлива можливість розпочати діалог", – заявив президент.

Крім того, очільник держави дав пояснення щодо проведення виборів в Україні. Він сказав, що згідно з законодавством, як тільки закінчиться війна, "всі вибори будуть".

Нагадаємо, на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради в Давосі Зеленський розповів, що росіяни хотіли замінити його на проросійського політика Віктора Медведчука під час Стамбульских переговорів.