Колумбія розгнівала Трампа: він уже погрожує санкціями та митами

Колумбія стала другою країною після Мексики, яка відмовилася приймати військові літаки

Колумбія відмовилася приймати літак із нелегальними мігрантами, які утримувалися в США. У відповідь на це Вашингтон вже пригрозив вжити серйозних економічних заходів.

Про це пише Reuters. Зазначається, що Штати збиралися відправити в країну два військові літаки, депортовані в рамках рішень президента Дональда Трампа, які видання називає "імміграційними репресіями".

Президент Колумбії Густаво Петро зазначив, що його країна вітатиме мігрантів, які прибудуть на цивільних літаках, але засудив практику використання з цією метою військового транспорту.

"США не можуть поводитися з колумбійськими мігрантами як зі злочинцями", — написав він у соцмережах.

Крім того, Петро зазначив, що у його країні перебуває понад 15 тисяч американців без належного міграційного статусу.

У відповідь на це Трамп заявив, що дії Колумбії ставлять під загрозу національну безпеку США, після чого доручив адміністрації вжити заходів у відповідь. Це включає введення мит на всі товари, що ввозяться до США, ануляція віз посадових осіб та представників уряду, запровадження санкцій, посилений прикордонний огляд та інше.

"Ми не дозволимо уряду Колумбії порушити свої правові зобов’язання щодо прийому та повернення злочинців, яких вони силоміць завезли до Сполучених Штатів!", — написав він.

Варто зазначити, що напередодні Мексика також відмовилася приймати мігрантів на військових літаках. Водночас щонайменше два військові літаки прибули до Гватемали, а Бразилія прийняла один комерційний.