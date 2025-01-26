Диверсії у Балтійському морі продовжуються: пошкоджено ще один кабель

Кабель лежить на глибині близько 50 метрів

У Балтійському морі триває серія пошкоджень комунікаційних кабелів. На цей раз з’явилася інформація про те, що з ладу вивели оптоволоконний кабель ДАТ "Латвійський державний радіотелевізійний центр" (LVRTC).

Про це сам LVRTC повідомив 26 січня. Зазначається, що перебої були зафіксовані на ділянці кабелю від Вентспілса до шведського острова Готланд.

"LVRTC продовжує надавати послуги з альтернативних маршрутів передачі даних. Наразі можливі затримки у швидкості передачі даних, але в основному це не впливає на кінцевих користувачів у Латвії", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, кабель був "значно пошкоджений через зовнішні фактори". Зазначається також, що кабель знаходиться десь на глибині 50 метрів, а тому оцінити причину та характер пошкоджень можна буде лише після того, як розпочнуться роботи щодо його відновлення.

Як повідомлялося раніше, 18 листопада 2024 року було перебито кабель, що з’єднує Фінляндію з Німеччиною. Після цього випадки пошкодження підводної інфраструктури в Балтійському морі стали досить звичайним явищем — пізніше надходила інформація про перебої на кабелях з Литви до Фінляндії та Фінляндії до Швеції.

У квітні заступник командувача Об’єднаного морського командування НАТО Дідьє Малетер попереджав, що підводна інфраструктура Заходу не проєктувалась з розрахунком на те, що його противники спробують її знищити. За його словами, це є проблемою для безпеки майже мільярду цивільних осіб.