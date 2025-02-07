Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду: до чого тут Ізраїль

США, як відомо, ніколи не визнавали юрисдикцію МКС та не є учасниками Римського статуту

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким запроваджуються санкції проти посадовців Міжнародного кримінального суду. Трамп звинуватив МКС у нібито упереджених діях проти США та американського союзника Ізраїлю.

Про це сказано на сайті Білого дому. Зазначається, що указ був підписаний під час візиту до Вашингтона прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

У документі передбачено запровадження фінансових та візових санкцій проти посадових осіб МКС, які займаються розслідуваннями щодо громадян США, або союзників США, та членів сімей таких посадовців. В указі Трампа зазначається, що дії МКС нібито "створили небезпечний прецедент", який у майбутньому може загрожувати американським громадянам.

"Суд, не маючи законних підстав, взяв на себе юрисдикцію і розпочав попереднє розслідування щодо персоналу США та деяких їх союзників, включаючи Ізраїль, і далі зловживав своїми повноваженнями, видавши необґрунтовані ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу й колишнього міністра оборони Йоава Галанта… Ця зловмисна поведінка загрожує порушенням суверенітету Сполучених Штатів і підриває критично важливу національну безпеку", – сказано в указі.

При цьому США, як відомо, ніколи не визнавали юрисдикцію МКС та не є учасниками Римського статуту. Причина цього полягає в тому, що позиція Вашингтона однозначна: громадяни США не повинні перебувати під слідством будь-яких міжнародних органів. Трамп фактично уособлює цю позицію, оскільки ще під час свого першого президентства він неодноразово критикував МКС та накладав санкції та його посадовців через розслідування ймовірних американських воєнних злочинів в Афганістані. Санкції скасував президент Джозеф Байден у 2021 році.

Нагадаємо, що 21 листопада 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Нетаньягу і Галанта звинувачують у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності в період з 8 жовтня 2023 року по 20 травня 2024 року. За версією суду, керівництво Ізраїлю навмисно обмежувало постачання продовольства, ліків, води, палива та електроенергії до Сектору Газа.

Після цього посол Ізраїлю в Україні розкритикував дії МКС. Він заявив, що це нібито "зазіхання на право захищатись". А сам Нетаньяху назвав ордери на арешт ізраїльських урядовців "неподобством історичного масштабу".