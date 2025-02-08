В окупації не лише частина України: у Японії демонстранти показали РФ у кривавому кокошнику (ексклюзивні фото)

У Токіо люди нагадали про російську агресію

У столиці Японії біля російського посольства відбулася акція з нагадуванням про російську агресію. Учасники акції нагадали, що Москва розпочала вторгнення не лише в Україну, а й у низку інших країн.

Як стало відомо "Телеграфу", на акції протесту також нагадали, що Росія й досі тримає в окупації Курильські острови. Сама акція відбулася ввечері 7 лютого у Токіо.

В акції брали участь кілька десятків демонстрантів, але переважно прийшли молоді люди. На плакатах виднілися написи "Окупація — це не лише північні території!", а також "Курили, Крим, Абхазія, Осетія, Чечня, Карелія — окуповані Росією".

""Не слід забувати, що агресія росії не обмежується лише Україною, Європою, чи навіть Африкою та Близьким Сходом. Під окупацією москви досі лишаються і японські території, а також землі корінних народів у самому складі т.зв. рф. Світ має постійно тримати це на порядку денному і докладати всіх зусиль, аби відновити справедливість і зробити moscovia small again", — сказала одна з учасниць акції.

На кадрах з акції видно, що одна із жінок у кокошнику, закривавленій футболці та з російським триколором на обличчі тримала на ланцюзі інших учасників, кожному з яких закрили обличчя пластиковим пакетом.

Як повідомлялося раніше, нещодавно тисячі мешканців Словаччини вийшли на вулиці Братислави із протестами проти проросійської політики прем’єр-міністра Роберта Фіцо.