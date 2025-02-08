В оккупации не только часть Украины: в Японии демонстранты показали РФ в кровавом кокошнике (эксклюзивные фото)

В Токио люди напомнили о российской агрессии

В столице Японии возле российского посольства прошла акция с напоминанием о российской агрессии. Участники акции напомнили, что Москва начала вторжение не только в Украину, но и в ряд других стран.

Как стало известно "Телеграфу", на акции протеста также напомнили, что Россия до сих пор держит в оккупации Курильские острова. Сама акция прошла вечером 7 февраля в Токио.

В акции принимали участие несколько десятков человек, но в основном пришли молодые люди. На плакатах виднелись надписи "Оккупация — это не только северные территории!", а также "Курилы, Крым, Абхазия, Осетия, Чечня, Карелия — оккупированы Россией".

"Не следует забывать, что агрессия россии не ограничивается только Украиной, Европой или даже Африкой и Ближним Востоком. Под оккупацией москвы до сих пор остаются и японские территории, а также земли коренных народов в самом составе т.н. РФ. Мир должен постоянно держать это на повестке дня и прилагать все усилия, чтобы восстановить справедливость и сделать moscovia small again", — рассказала одна из участниц акции.

На кадрах с акции видно, что одна из женщин в кокошнике, окровавленной футболке и с российским триколором на лице держала на цепи других участников, каждому из которых закрыли лицо пластиковым пакетом.

Как сообщалось ранее, недавно тысячи жителей Словакии вышли на улицы Братиславы с протестами против пророссийской политики премьер-министра Роберта Фицо.