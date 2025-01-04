Жителі Словаччини підтримують Україну та вийшли на протест проти Фіцо (фото)

В ньому взяли участь близько чотирьох тисяч людей

Тисячі жителів Словаччини ввечері 3 січня вийшли на вулиці її столиці, Братислави, з протестами проти проросійської політики прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Люди також висловлювали підтримку України.

Як повідомляє DW, організатором акції стала громадська ініціатива Mier Ukrajine ("Мир для України"), яка виступає за постачання зброї Києву. За її оцінкою, учасниками протесту стали близько чотирьох тисяч людей. Вони несли плакати з написами: "Зрада!", "Ми – Європа" та "Фіцо, переїжджай до Москви!".

Організатори акції виступають проти того, що Роберт Фіцо та його партнери по коаліції ведуть Словаччину проросійським курсом. Опозиційний політик Люсія Штасселова, виступаючи зі сцени, нагадала про введення радянських військ в Чехословаччину в 1968 році.

"Я не дозволю цій країні потрапити під політичний вплив Росії", — наголосила вона.

Ще одним проявом незгоди з Фіцо стало те, що наприкінці акції пролунала стара версія гімну Словаччини, затверджена в 1993 році. Уряд країни на чолі з Фіцо затвердив новий гімн 1 січня. Нова версія має той самий текст і мелодія, але більш урочисте аранжування.

Тим часом Державний оператор електромереж Словаччини SEPS запевнив, що продовжить постачати електроенергію в Україну попри погрози Фіцо. У SEPS заявили, що дотримуватимуться контрактів, укладених з "Укренерго", повідомляє DW.

Як повідомляв "Телеграф", Польща готова збільшити обсяги постачання електроенергії в Україну, якщо погрози Роберта Фіцо припинити постачання у відповідь на зупинку Україною транзиту російського газу буде втілено в життя.