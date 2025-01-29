Новий глава Сирії вимагає від Кремля видати друга Путіна

Офіційно цю інформацію жодна із сторін не підтвердила

Новий лідер Сирії Ахмед аш-Шараа нібито почав вимагати від Росії видати йому колишнього президента країни Башара Асада, який після падіння свого режиму та перемоги повстанців втік до Москви.

Росія намагається зберегти дві свої військові бази в країні і тому охоче йде на переговори з новим фактичним лідером Сирії. Про це повідомляють джерела Reuters.

Відомо, що російська делегація на чолі із заступником глави МЗС РФ Михайлом Богдановим днями відвідала Сирію. Під час візиту він провів зустріч із главою нової сирійської адміністрації Ахмедом аш-Шараа. Основна мета переговорів з боку Кремля, на думку Reuters, — це збереження своїх військових баз на території Сирії і зміцнення російської присутності в країні.

За результатами зустрічі, Богданов заявив журналістам, що вони обговорили відверто "весь спектр питань" і "сторони домовилися продовжити консультації".

При цьому джерела Reuters стверджують, що Ахмед аш-Шараа затребував від Росії видати їм сирійського диктатора-втікача Башара Асада. Крім цього нова влада Сирії просить Кремль "врахувати минулі помилки і поважати волю сирійського народу".

Також вони вимагають, щоб Росія відновила їхню довіру за допомогою "конкретних заходів, таких як компенсація, реконструкція та відновлення".

На момент виходу матеріалу офіційно інформацію про вимогу видати Асада не підтвердила жодна із сторін.

Нагадаємо, у Сирії знаходяться дві російські бази – авіабаза Хмеймім та військово-морська база у Тартусі. Після падіння режиму Башара Асада Володимир Путін заявив, що майбутнє російських баз залежить від збігу інтересів з новою сирійською владою.

Як повідомлялося раніше, наприкінці листопада повстанці руху "Хаят Тахрір аш-Шам" розпочали раптовий наступ у бік Алеппо і після нетривалих боїв зламали опір урядових сил. Протягом кількох днів вони змогли дістатися інших ключових міст країни, і за підтримки інших бунтівних сил завершили повалення режиму Башара Асада до 8 грудня.

Режим Асада тримався в основному на підтримці Росії та проіранського руху шиїта "Хезболла", але перша загрузла у війні в Україні, а друга зазнала серйозних втрат під час зіткнення з Ізраїлем.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що колишній президент Сирії Башар Асад після втечі з Дамаска до Москви міг бути отруєний у Росії. Йшлося про те, що в Асада нібито почалися проблеми з диханням, до яких додалися біль у животі та голові.