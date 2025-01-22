Нова підніжка для Кремля. Чому Росія втрачає порт Тартус у Сирії (карта)

Пункт забезпечення у Тартусі – єдиний для Росії у Середземному морі – має стратегічне значення для Кремля

Сирія розірвала угоду про інвестиції між російською компанією та портом Тартус. Вона мала діяти 49 років.

Про це виданню al-Watan повідомив директор Тартуської митниці Ріяд Джуді. За його словами, усі доходи від діяльності порту тепер спрямовуються на благо сирійської держави.

"Робітники, зайняті в порту, повернуться під управління сирійської сторони", – заявив Джуді.

Він зазначив, що в порту відновлять застарілі механізми, які використовувала російська компанія без модернізації, хоча договір це передбачав.

У 2019 році віцепрем'єр РФ Юрій Борисов заявив, що Росія і Сирія домовилися про передачу порту Тартус в оренду компанії "Будтрансгаз" на 49 років. Вона мала вкласти в його розвиток 500 млн доларів.

Як зазначає російське видання "Важливі історії", пункт забезпечення у Тартусі – єдиний для Росії у Середземному морі – має стратегічне значення для Кремля, особливо після початку повномасштабної війни проти України. На початку грудня OSINT-аналітики виявили, що росіяни почали виводити звідти свої кораблі.

Раніше "Телеграф" писав, що Асад вперше зробив заяву після втечі до Москви.