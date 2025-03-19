Україна — Бельгія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Синьо-жовті борються за підвищення у класі

У четвер, 20 березня, збірна України з футболу проведе перший поєдинок стикового раунду Ліги націй УЄФА проти команди Бельгії. Переможець протистояння зіграє у вищому дивізіоні Ліги націй.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Бельгія. Початок гри, яка відбудеться у Мурсії (Іспанія) на стадіоні "Енріке Рока", заплановано на 21:45 за київським часом.

Онлайн-трансляцію матчу Ліги націй Україна — Бельгія (оновлюється)

Новини перед грою, аудіотрансляція матчу Україна — Бельгія

Де і коли дивитись матч Україна — Бельгія

В Інтернеті трансляція гри Україна — Бельгія буде доступна ексклюзивно на Megogo за підписками: "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "Megopack XL" (зараз вартість від 129 грн/міс). Крім того, матч безплатно покаже телеканал Megogo Спорт, який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Прогноз на матч Україна — Бельгія

На думку букмекерів, українці є аутсайдерами протистояння. На вихід бельгійців у дивізіон А фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,19. Разом з тим подібний успіх Синьо-жовтих менш ймовірний — коефіцієнт 5,00. Зазначимо, аналітики оцінили ймовірність перемоги України у першій грі у 22%, а тріумф Бельгії – у 52%. На думку штучного інтелекту, найімовірнішим результатом зустрічі стане бойова нічия з рахунком 1:1.

Історія зустрічей

Команди зустрічалися між собою лише раз. На Євро-2024 Україна та Бельгія зіграли внічию з рахунком 0:0.

Нагадаємо, восени 2024 року збірна України зіграла на груповому етапі Ліги націй, посівши друге місце у своєму квартеті в дивізіоні B. Цей результат вивів Синьо-жовтих у стиковий раунд за право потрапити до дивізіону А. Раніше тренер національної команди Сергій Ребров назвав заявку на березневі матчі. Перед грою стало відомо, що українці втратили основного центрбека.