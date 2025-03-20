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Перемир'я може обернутися катастрофою для України. Експерт попередив про небезпеку

Автор
Олена Руденко
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Україна погоджується на перемир'я
Україна погоджується на перемир'я. Фото Колаж "Телеграфа"

Воно може мати дуже негативні наслідки

Припинення бойових дій в Україні загрожує тим, що Росія накопичить сили та засоби та отримає перевагу. Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан навів аргументи.

Він розповів у ефірі "Дніпро TV", що Росія здатна виробляти у 5-10 разів більше техніки, ніж Україна. Також вона може мобілізувати приблизно настільки ж більше людей.

"Якщо за добу ми виробляємо, або отримуємо від партнерів одну бойову броньовану машину, росіяни можуть виробляти 10-20. При веденні бойових дій ми кожен день можемо знищувати 10 ББМ, а якщо не воюємо, то через місяць ворожих ББМ буде вже 300, їх точно ніяк не зможемо знищити", — пояснив Світан.

Крім того, додав він, за добу росіяни можуть виробляти 100-150 "шахедів". Через місяць тиші в них буде 4 500 ударних безпілотників. Українські Сили ППО не зможуть одночасно збити таку кількість, якщо РФ атакує ними житлові об'єкти чи інфраструктуру.

"Війна — це математика. Нам в жодному разі не можна зупиняти бойові дії з точки зору військової вигоди. Нам дуже невигідно дати можливість росіянам накопичити достатню кількість сил, засобів", — резюмував Роман Світан.

Як повідомляв "Телеграф", спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що повне припинення бойових дій в Україні можливе вже найближчим часом. За його словами, це може статися вже за кілька тижнів.

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#Україна #Росія #Перемир'я #припинення вогню #Роман Світан