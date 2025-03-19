Україна — Бельгія: чи буде безплатна трансляція і скільки коштує платна підписка

Синьо-жовті вперше зіграють у 2025 році

У четвер, 20 березня, збірна України з футболу зіграє свій перший матч у році. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Бельгія.

Безплатно подивитися перший матч стикового раунду Ліги націй УЄФА Україна — Бельгія можна на телеканалі "Megogo Спорт", який доступний у цифровому етері Т2 і кабельних мережах. Про це повідомляє "Телеграф".

Гру також можна переглянути на медіаплатформі Megogo, проте для цього необхідна підписка: "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Вартість передплати на цю мить складає від 129 грн/міс.

Матч Україна — Бельгія відбудеться в Мурсії (Іспанія) на стадіоні "Енріке Рока", початок гри о 21:45 за київським часом. Напередодні "Телеграф" повідомляв ділився прогнозом букмекерів та думкою штучного інтелекту щодо цього поєдинку. Гра-відповідь між збірними пройде в Бельгії в неділю, 23 березня. Переможець протистояння у наступному розіграші Ліги націй УЄФА зіграє у дивізіоні A, а той, хто програє, виступить у дивізіоні B.

Нагадаємо, восени 2024 року збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Жеребкування звело українців із Бельгією. Головний тренер Синьо-жовтих Сергій Ребров назвав склад на березневі матчі. На жаль, у таборі нашої команди не обійшлося без втрат.