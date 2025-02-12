Схожий на батька-втікача: який вигляд має син Пшонки, якого хрестив Янукович

Політик завдав збитків державі

Колишній Генеральний прокурор України Віктор Пшонка запам'ятався розкішним маєтком під Києвом з великою кількістю золота й дорогих меблів. Він має сина, який також певний час перебував у політиці.

Артем Пшонка народився у Краматорську у 1978 році. Подейкували, що його хрестив Віктор Янукович, хоча Віктор Пшонка спростовував таку інформацію. Він опановував правознавство у Донецькому університеті та Національній юридичній академії України. Пройшов шлях від стажиста до заступника прокурора у Краматорську. А згодом син Пшонки став старшим помічником прокурора у Донецьку.

У 2006 році Пшонка балотувався до парламенту від Партії регіонів і пройшов. Там він входив до Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Чоловік продовжував бути депутатом і в 6-му скликанні Верховної Ради.

Артем Пшонка, фото liga.net

У 2012 році Пшонка знову потрапив у парламент від Партії регіонів. Тоді він здобув 65,44 % голосів виборців. У 2014 році син експрокурора втік з країни. Через рік його оголосили в розшук. Чоловіка підозрювали у присвоєнні майна, користуючись службовим становищем. Йшлося про відчуження нежитлових приміщень "Київпроєкту" по зниженій вартості. Так, він завдав державі збитків на 22,5 мільйона гривень.

Артем Пшонка присвоював майно, користуючись службовим становищем

Згодом виявилось, що Артем керував підпільною Генпрокуратурою під керівництвом свого батька. У підвалі будівлі він тримав готівку та золото в злитках.

Під час Євромайдану активісти разом з міліцією заходили в офіс, але до підвалу не дійшли. Натомість одна співробітниця у той час винесла готівку — 60 мільйонів гривень і злитки золота. Після цього жінка попросила премію за те, що врятувала багатства, але їй відмовили і звільнили. Тож вона проговорилась про цей випадок.

Артем Пшонка керував підпільною Генпрокуратурою, фото з мережі

Колеги по парламенту розповідали, що Пшонка хизувався своїми можливостями. Він казав, що для нього мільярд готівкою — це ніщо. Після втечі з країни син Пшонки переписав свою квартиру у Києві на юриста з Донецька Романа Кутового. У той момент на майно політика не був накладений арешт.

У 2015 році Рада Європейського Союзу наклала санкції на чиновників часів Януковича, зокрема й на Пшонку та його сина. Через рік Інтерпол відмовив оголосити в міжнародний розшук політика часів Януковича.

А у 2023 році Суд Європейського Союзу зняв санкції з Пшонки та сина Артема. Там пояснили, що накладення санкцій могло відбутися через помилки в оцінці та недостатній фактаж.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз перебуває колишній Генеральний прокурор Віктор Пшонка. Подейкували, що він знайшов нове кохання.