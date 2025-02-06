Його відспівував Митрополит Епіфаній: де похований колишній голова КМДА і нардеп Бондаренко

Політик багато років працював у Верховній Раді

Володимир Бондаренко був народним I, III, IV, VI та VII скликань та головою Київської державної адміністрації. Також він брав участь у Помаранчевій революції та заснував музей просто неба зі старовинними українськими хатами. У 2021 році політика не стало.

Якою була діяльність Володимира Бондаренка і де його поховали, розкаже "Телеграф".

Що відомо про Володимира Бондаренка

Бондаренко народився на Чернігівщині у 1952 році. Працював учителем історії та географії на Черкащині, а згодом перебрався до Києва. Після цього вступив у Компартію та працював у місцевих райкомах Києва. У 80-х Бондаренко був заступником, а згодом — головою виконкому Ленінградської райради народних депутатів столиці.

На початку 90-х Володимир працював заступником голови КМДА та керував відділом маркетингу "Київнафтопродукт". Згодом почав керувати справами Міністерства юстиції. Пізніше Бондаренко потрапив до парламенту, де став депутатом I, III, IV, VI та VII скликань.

Володимир Бондаренко був депутатом 5 скликань, фото "УНІАН"

Депутат створив музей просто неба "Українське село", де можна побачити 9 перевезених старовинних хатин із всієї України. Місце, яке показує побут селян, розташоване біля села Бузова, що на Київщині.

Музей "Українське село", фото etno-selo.com.ua

Бондаренко входив до депутатської групи "Реформи", "Незалежні", був членом фракцій "Наша Україна" Віктора Ющенка, "БЮТ" і "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Під час своєї роботи посадовець ініціював 141 законопроєкт.

"Про столицю України — місто герой Київ";

"Про органи самоорганізації населення";

"Про міліцію місцевого самоврядування міста";

"Про місто Севастополь";

"Про правовий статус зарубіжних українців";

"Про делегування повноважень";

"Про заклади охорони здоров'я".

Бондаренко створив 114 законопроєктів, фото з мережі

У 2014 році Бондаренка обрали очільником Київської міськдержадміністрації. Однак Володимир пробув на цій посаді всього 2 місяці і склав депутатські повноваження. Його наступником став Віталій Кличко, який є головою столиці й до сьогодні.

Після цього Бондаренка намагався потрапити у Верховну Раду, але невдало. У 2015 році став депутатом Київської міської ради від "Батьківщини". Входив до п'ятірки найбільших землевласників Київської ради.

Бондаренко був депутатом Київради, фото Тетяни Меліхової

У 2016 році депутат пропустив майже половину засідань і ризикував втратити мандат. Однак мав письмову реєстрацію на одному із засідань, що допомогло йому не втратити посаду. Він розповідав, що мав операцію на спині, а потім проходив реабілітацію, тому й не ходив на засідання.

Смерть Володимира Бондаренка

У 2021 році колишній народний депутат помер. Причину смерті не повідомляли, йому було 68 років. Бондаренка відспівував Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва. На похороні був Віталій Кличко, який обійняв посаду голови КМДА одразу після Бондаренка.

Бондаренка відспівував Митрополит Епіфаній, фото pomisna.info

Похорон нардепа Володимира Бондаренка, фото pomisna.info

Володимир Кличко був на похороні Бондаренка, фото pomisna.info

Депутата поховали в селі Гурівщина, що на хуторі Буча. На могилу принесли чимало квітів. Також біля місця поховання встановили дві дерев'яні лавки.

Такий вигляд мала могила Володимира Бондаренка, фото Оксани Величко

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила єдиної жінки-спікера Верховної Ради Валентини Шевченко. Вона керувала парламентом УРСР наприкінці 80-х.