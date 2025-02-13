Влетить в копієчку? У скільки Євросоюзу обійдеться план Трампа щодо України

В Європі не дуже в захваті від таких витрат

Європейському Союзу доведеться витратити близько 3,1 трильйона доларів протягом наступних 10 років на захист України та посилення власної армії. Такі підрахунки оприлюднило Bloomberg Economics на тлі останніх подій у США.

Згідно з матеріалом, телефонна розмова Трампа та Путіна викликала занепокоєння серед європейських союзників. Під час бесіди обговорювалися можливі мирні переговори, а американський президент погодився відвідати Росію та прийняти Путіна у США. Лише після цього Трамп поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським.

Міністр оборони США Піт Хегсет на зустрічі з колегами з НАТО в Брюсселі заявив, що вступ України до Альянсу наразі нереалістичний. За його словами, США не надаватимуть війська для миротворчих сил, а європейським союзникам доведеться взяти на себе відповідальність за безпеку на континенті.

За оцінками експертів, відновлення української армії може коштувати приблизно 175 мільярдів доларів протягом 10 років. Утримання 40-тисячного миротворчого контингенту обійдеться в 30 мільярдів доларів за той самий період.

Європейським країнам необхідно збільшити оборонний бюджет до 3,5% ВВП. Кошти підуть на артилерійські запаси, протиповітряну оборону та ракетні системи. За даними Bloomberg Economics, якщо фінансувати ці витрати за рахунок боргу, це додасть 2,7 трильйона доларів до потреб п'яти найбільших європейських членів НАТО в запозиченнях.

Президент Франції Еммануель Макрон висловився за відправку французьких військ в Україну після припинення бойових дій, потенційно разом із Великобританією та Польщею. Проте існують сумніви щодо реалістичності такого плану через бюджетні обмеження.

Україні потрібно близько 230 мільярдів доларів на відновлення пошкоджених під час війни будівель та інфраструктури. Наразі існує дефіцит у 130 мільярдів доларів між потребами України у відбудові та обіцяним фінансуванням.

Трамп підкреслив, що європейці мають більше інтересів в Україні, ніж США. "Дивіться, між нами є океан. Вони цього не мають. Для них це важливіше, ніж для нас", – заявив американський президент 3 лютого.

Для реалізації масштабних оборонних планів європейським урядам доведеться переглянути структуру бюджетів, реорганізувати оборонну промисловість та погодитися на спільний випуск боргових зобов'язань. Це потребуватиме значної політичної волі та може вплинути на витрати в соціальній сфері.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що Китай хоче влаштувати саміт Трампа і Путіна, однак є "але". Сі Цзіньпін раптом вирішив стати миротворцем.